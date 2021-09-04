На складі побутових відходів під Києвом горіло 10 тис. шин, - ДСНС. ФОТО

У селі Бишів Київської області ліквідували пожежу на складі побутових відходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.

Повідомлення про займання надійшло до ДСНС 4 вересня о 4:44.

"Після прибуття на місце виклику встановлено, що вогнем охоплено шини на відкритій території в кількості 10 000 штук і покрівлю металевого накриття на площі 750 м. кв", - повідомляється в інформації ДСНС.

Пожежу локалізовано о 7:11 і ліквідована о 10:15.

На місці події працювало 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 23 людини особового складу. Причина пожежі встановлюється".