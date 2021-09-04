Біля будівлі ФСБ РФ в окупованому Криму почалися затримання кримських татар-протестувальників, - Чубаров

Російські силовики біля будівлі ФСБ РФ в окупованому Криму затримують кримських татар-протестувальників, які намагаються дізнатися про долю своїх співвітчизників, затриманих напередодні.

Про це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"До будівлі ФСБ РФ в окупованому Криму під'їхали поліцейські автобуси, в які насильно завантажують кримських татар-протестувальників, котрі намагаються дізнатися про долю заарештованих п’ятьох співвітчизників, зокрема Нарімана Джеляла, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу", - повідомив Чубаров.

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Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.

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