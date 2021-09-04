Аеропорт Кабула відкрився для прийому гуманітарних вантажів, - посол Катару
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera.
За словами дипломата, злітно-посадкова смуга була відремонтована "у співпраці з владою Афганістану".
Зазначається, що вже здійснено два внутрішні авіарейси з Кабула в міста Мазарі-Шаріф та Кандагар.
Тим часом Організація Об'єднаних Націй 13 вересня скликає в Женеві міжнародну конференцію, щоб запобігти тому, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав "гуманітарною катастрофою, що насувається".
"Нам потрібно, щоб міжнародна спільнота стояла разом та підтримувала афганський народ", - сказав Гутерріш у відеозверненні у твітері, в якому оголосив про скликання конференції.
За його словами, захід має на меті швидке збільшення фінансування гуманітарної допомоги Афганістану.
"Ми також закликаємо до забезпечення повного та безперешкодного гуманітарного доступу, щоб пересвідчитися, що афганці і далі отримують необхідні послуги", - додав генеральний секретар.