Окупанти заарештували главу виборчої комісії Курултаю Смедляєва і члена Междлісу Юнусова, - Чубаров

Голова Меджлісу кримскоготатрского народу Рефат Чубаров оприлюднив інформацію про те, що окупанти заарештували голову Центральної виборчої комісії Курултаю Заїра Смедляєва і члена Меджлісу кримськотатарського народу Леммара Юнусова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Чубаров зазначив: "В окупованому РФ Криму набитий кримськими татарами-протестувальниками поліцейський автобус та один автозак із затриманими від'їхали від вулиці Франка, де розташоване "Управління ФСБ РФ по Криму"

Серед затриманих - голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв і член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов".

Заїр Смедляєв







Леммар Юнусов

Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.

Після цього кримські татари зібралися біля будівлі ФСБ, щоб дізнатися про долю затриманих. Як наслідок, було затримано близько 40 осіб.

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