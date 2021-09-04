Окупанти заарештували главу виборчої комісії Курултаю Смедляєва і члена Междлісу Юнусова, - Чубаров
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Чубаров зазначив: "В окупованому РФ Криму набитий кримськими татарами-протестувальниками поліцейський автобус та один автозак із затриманими від'їхали від вулиці Франка, де розташоване "Управління ФСБ РФ по Криму"
Серед затриманих - голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв і член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов".
Заїр Смедляєв
Леммар Юнусов
Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.
4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.
Після цього кримські татари зібралися біля будівлі ФСБ, щоб дізнатися про долю затриманих. Як наслідок, було затримано близько 40 осіб.