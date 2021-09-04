У нас 1536 людей засуджено до довічного ув'язнення, ми лідери в Європі, - Денісова

Україна є лідером серед країн Європи за кількістю осіб, засуджених до довічного ув'язнення.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час зустрічі з главою Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Матільдою Богнер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук омбудмсена.

За даними Денісової, наразі в Україні до довічного ув'язнення засуджено 1536 осіб. Серед них є громадянин С., який роками чекає перегляду вироку Апеляційного суду АР Крим від 26 листопада 2004 року за нововиявленими обставинами.

"Його кримінальна справа перебуває у тимчасово окупованому Криму, і через відсутність норми в міжнародних договорах про передачу справ РФ відмовляється надати їх Україні", - сказала вона.

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Денісова зазначила, що законодавство України не передбачає дієвого механізму звільнення "довічників" від подальшого відбування покарання і перегляду рішення суду через певний проміжок часу. На її думку, вирішити це питання допоможе прийняття парламентом у другому читанні законопроєкту №4048 (Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини) і №4049 (Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України і Кримінальний процесуальний кодекс України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини).

"Тоді українське законодавство відповідатиме практикам ЄСПЛ із дострокового звільнення осіб, засуджених до довічного ув'язнення", - зазначила омбудсмен.

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