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5 вересня у Києві перекриють декілька вулиць через веломарафон, - Нацполіція

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У Києві в неділю, 5 вересня, перекриють кілька вулиць. Причина перекриття доріг - масовий захід велосипедистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України.

Дороги буде перекрито з 7:00 до 18:00. У цей час у столиці відбудеться веломарафон.

Рух для автомобілів буде обмежено на таких вулицях:

- Академіка Кржижановського;

- Василя Степанченка;

- Коростенській;

- Генерала Наумова;

- Робітничій;

- на бульварі Академіка Вернадського;

- на ділянках прилеглих вулиць;

-  на автошляху Р30 (Новоірпінській  трасі).

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових обмежень і обрати інші маршрути.

5 вересня у Києві перекриють декілька вулиць через веломарафон, - Нацполіція 01

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Топ коментарі

  • Люцифер
    А Бубочка будет на своем велике?
  • Welt Schmerz
    Зюзяндрій із велокортежем охорони поїде на роботу?
    Ну нарешті! Бо ми вже зачекалися!
  • marusia klimova
    Буба-лісапєдіст повертаєцця?)
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