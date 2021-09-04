Таліби за допомогою сльозогінного газу розігнали в Кабулі акцію жінок за свої права. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні телеканалу Al Jazeera.
За словами однієї з учасниць, бойовики застосували перцевий спрей, а також сльозогінний газ, щоб розігнати протест.
"Ми були спокійні і миролюбні, але вони просто хотіли за всяку ціну зупинити нас", - сказала жінка.
Вона також повідомила, що таліби, які намагалися оточити протестувальниць, мали червоні прапори і зброю. "Це не були звичайні сили талібів", - зазначила протестувальниця.
Як повідомляється, щонайменше одна жінка зазнала травм. На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як у жінки тече кров із рани на голові.
За останні два дні це друга акція протесту, яку проводять афганські жінки в контрольованому талібами Кабулі, виступаючи за свої права і вимагаючи рівності, справедливості та демократії.
Подібний мітинг відбувся на початку цього тижня і в західному місті Герат.
Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA— TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021
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