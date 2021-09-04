Новини • Агресія Росії проти України, Обмін полоненими

Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба

2 03515
Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба
Під час візиту в США Володимир Зеленський передав список громадян України, яких незаконно утримують в окупованих Криму та Донбасі, а також на території Російської Федерації.

Глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" повідомив, для чого це зроблено, передає Цензор.НЕТ.

"Росія все нахабніше підриває сучасну архітектуру глобальної безпеки, створює реальні загрози демократичному розвитку цивілізованого світу і гарантуванню основоположних прав людини. У Москві грубо ігнорують виконання норм міжнародного гуманітарного права та своїх обов'язків як держави-окупанта.

Між Україною та США є абсолютне розуміння необхідності подальшої спільної роботи, щоб притягнути Росію до відповідальності за системні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях нашої держави, домагатися звільнення політичних в'язнів і заручників, які утримуються на цих територіях або в Росії.

Читайте також: Росія погоджується на обмін полоненими лише тоді, коли необхідно забрати свідків або уникнути втрат, - член ТКГ Іванова

Ми домовилися консолідувати наші зусилля, і всіляко вітатимемо допомогу США щодо звільнення незаконно утримуваних Росією українців", - повідомив міністр.

Нагадаємо, під час візиту в США 1 вересня президент України Володимир Зеленський передав керівництву Сполучених Штатів Америки списки полонених і політв'язнів громадян України.

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    У нас сейчас неделя охренительных историй с одной стороны. Я очень хочу увидеть американские варианты текстов всех меморандумов и соглашений.
  • Ksenia VB



    Вернем Все Взад Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881+25%

    @USSRComeBack

    ·12 год

    Мой дом на Гавайях построен из российской Тайги. Вата не в состоянии даже порезать палки. Китайцы рубят их леса, вывозят на переработку в Китай и строительный ламбер продают в США. ДБ!
    Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9267
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Т.е. никаких реальных усилий не будет. Американцы исторически привыкли дикарям впаривать бусики и зеркальца.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини