Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політсили.
"Якщо ви хочете, щоб розвивалась наша економіка, щоб ми рухалися в Європу не тільки у відосиках, а реальними конкретними кроками, що нам треба робити? Нам треба створювати такий самий інвестиційний клімат і таке саме податкове законодавство, як у сусідніх країнах – Румунії, Болгарії, Польщі, Чехії", – зазначає Порошенко.
"Ми зацікавлені, щоб українці поверталися в Україну. Кваліфіковані, з грошима, створювали нові виробництва. У Польщі практика: до 50% податкових пільг, якщо ти після 3 років за кордоном повернувся і заснував своє виробництво. Будемо вносити", – сказав п'ятий президент.
"Абсолютний захист від силовиків. Забрати ті ганебні повноваження в Служби безпеки, прокуратури, поліції, служби економічної безпеки, податкової. Те, що вони обіцяли і не зробили", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".
"Зробити податок на виведений капітал. Те, що ми вимагали. Якщо людина вкладає кошти в розвиток виробництва, не треба з неї брати податки", – зазначив Порошенко.