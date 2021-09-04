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Російських бізнесменів підозрюють у підкупі президента Гватемали Джамматтеі

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Російських бізнесменів підозрюють у підкупі президента Гватемали Джамматтеі
Генеральна прокуратура Гватемали почала розслідування щодо можливого підкупу президента Алехандро Джамматтеі бізнесменами з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Al Jazeera.

За даними правоохоронців, росіяни дали хабар президенту, щоб отримати можливість швартуватися в одному з головних портів країни.

Офіційний представник Генеральної прокуратури Гватемали Хуан Луїс Панталеон заявив, що департамент із протидії корупції почав розслідування цієї справи, підкресливши, що зараз Джамматтеі не є підозрюваним, оскільки стосовно нього не розпочато процедуру імпічменту.

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Речниця президента Гватемали Патрісія Летона заявила, що офіс президента не дає жодних коментарів із цього приводу.

За інформацією Хуана Франсиско Сандоваля, який раніше очолював Спеціальну прокуратуру Гватемали проти безкарності (FECI), хабарі президенту у квітні дали чотири російські бізнесмени, зацікавлені в розробці шахт у Гватемалі. Вони хотіли вирішити питання про надання їм місця для установки свого дока в карибському порту Санто -Томас-де-Кастілья.

Громадяни РФ, які представляли інтереси однієї видобувної компанії, нібито привезли в резиденцію глави держави килим, прошитий грошима.

Водночас гватемальська гірничодобувна компанія, пов'язана з чоловіками, про яких згадував Сандоваль, заперечує дачу хабара, пишуть ЗМІ.

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Топ коментарі

  • oleg1966
    Даже не удивительно. Кацап подкупами и ложью живет по умолчанию
  • Ksenia VB
    В москалів така репутація, що у будь якому злочині сміливо можна підозрювати кацапа.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ось таке воно, політичне життя. Якась Гватемала почала розслідування, стосовно комупцв' президента. Це та, де оті всякі Гондураси, з яких ми сміємося. А у екстрадемократичній Німеччині стосовно Меркель і її підозріло любові до кацапів з їх Північним потоком-2 розслідування ніхто починати не думав. До де більша сила права?
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