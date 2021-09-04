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У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі

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У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі
На XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо збірна України вже здобула 98 медалей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного паралімпійського комітету України.

Зокрема, в 11-й день Паралімпіади скарбничку збірної поповнили: срібло - в активі веслярки Марини Мажули (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас KL1), а також легкоатлетів Ігоря Цвєтова (біг на 200 метрів, T35) та Оксани Ботурчук (біг на 200 метрів , T12), бронзу виборов стрілець Василь Ковальчук (пневматична гвинтівка, мікст, 50 метрів, SH2).

Президент Володимир Зеленський привітав у твітері спортсменів, які стали призерами Паралімпіади 4 вересня.

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Зазначимо, що в неофіційному командному заліку українці п'яті і за якістю нагород, і за кількістю медалей. XVI літні Паралімпійські ігри завершаться 5 вересня.

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов
    Ну и кто инвалиды!? Они, или те что месяц назад с кацапами обнимаются и селфи делают !? В предпоследний день Паралимпиады украинцы завоевали еще 4 медали - Цензор.НЕТ 2133
  • Чайка Київ
    Дякуємо нашим героям !!!
    У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі - Цензор.НЕТ 7884
  • YU ST
    100%. Тут пюди просто з фізичними вадами, а там реальні інваліди умствєнного труда...
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