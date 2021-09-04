Цього року рятувальники відновили 320 будинків жителів прифронтового Донбасу, - МВС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України.
У відомстві нагадали, що рятувальники допомагають відновлювати житло в регіоні ще з 2015 року. Цей рік не став винятком.
"Підрозділи ДСНС із різних областей України системно виїжджають на допомогу в прифронтові населені пункти. Зокрема, від початку цього року у відновленні пошкодженого житла на Донбасі взяли участь 300 надзвичайників та 48 одиниць спеціальної техніки. Всупереч небезпечним умовам праці їм вдалося відновити понад триста приватних будинків і об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, попри те, що минулого року в районі проведення ООС було оголошено режим припинення вогню, незаконні збройні формування (НЗФ) не припиняють обстрілів українських позицій. Ці обстріли не минають безслідно особливо для людей, які проживають у прифронтових населених пунктах.
"У військово-цивільні адміністрації постійно надходять звернення про пошкодження приватних будинків унаслідок обстрілів. Досі в Донецькій області залишаються сотні будинків, які мають значні пошкодження унаслідок ворожих обстрілів. Не всі жителі можуть самостійно відремонтувати своє житло, тому часто допомогу надають державні установи", - додали в МВС.
Цього року будівельні матеріали для ремонтних робіт придбали коштом матеріального резерву Донецької області. Допомогу громадяни отримують безкоштовно.