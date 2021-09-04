ICAO оприлюднить результати розслідування примусової посадки літака з Протасевичем у Мінську

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) анонсувала доповідь про примусову посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Свої висновки про примусову посадку рейсу Ryanair в Мінську і затримання Романа Протасевича ICAO оприлюднить у листопаді. Однак проміжні підсумки розслідування можуть бути представлені вже найближчими тижнями", - йдеться в повідомленні.

В ICAO зазначили, що раду організації проінформують про стан розслідування 13 вересня. Якщо члени ради погодяться з цією доповіддю, тоді ж її буде оприлюднено.

Читайте також: Поліція Латвії розпочала кримінальний процес у справі про захоплення літака Ryanair із Протасевичем у Мінську

У серпні група ICAO приїжджала в Білорусь для розслідування інциденту з рейсом Ryanair

Як зазначив тоді керівник групи ICAO Сільвен Лефоєр, завдяки попередній роботі він і його колеги вже змогли скласти "загальну картину подій". "Тепер нам потрібно уточнити декілька фактів, а також зібрати додаткову інформацію та матеріали", - пояснював Лефоєр мету візиту групи до Мінська.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Дивіться також: "Інтерв'ю" з дівчиною Протасевича Сапегою показали на державному ТБ в Білорусі. ВIДЕО

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.