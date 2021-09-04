В уряді Великої Британії розробили план на випадок смерті Єлизавети II, - Politico

Перші 10 днів після смерті королеви Великої Британії Єлизавети II чітко регламентовані. Кодова назва відповідного плану - "Лондонський міст".

Американське видання Politico отримало доступ до секретних документів британського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske. Politico зазначає, що в плані містяться і важливі, і банальні подробиці дій кожного чиновника Великої Британії після смерті монарха. Видання також зазначає, що воно першим дізналося всі подробиці підготовки країни до смерті Єлизавети II.

У день, коли монарх помре, про це повідомлять найважливішим чиновникам, починаючи з прем'єр-міністра (телефоном) і до рядових членів кабінету (електронним листом). Парламенти Великої Британії будуть розпущені або призупинять роботу.

Упродовж 10 хвилин після звістки про смерть Єлизавети II мають приспустити всі державні прапори в урядовому кварталі. Цікаво, що в урядових колах раніше вважали цей час недостатнім, і навіть побоювалися, що люди можуть вийти на протести, якщо прапори вчасно не приспустять.

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Окремо операція "Лондонський міст" передбачає дії в соцмережах, які ведуть чиновники і королівська сім'я: там розмістять чорний банер і коротке повідомлення про смерть королеви. Републікувати повідомлення можна буде тільки з дозволу комунікаційної служби уряду.

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії зустрінеться з новим королем - сином Єлизавети Чарльзом, а чиновники мають зібратися на невелику поминальну церемонію біля собору Святого Павла в Лондоні (вона має "виглядати спонтанно").

Нааступного дня Чарльза мають офіційно проголосити королем. Британський парламент збереться на позачергову сесію, де висловить співчуття з приводу смерті Єлизавети II. А після обіду уряд прийде на аудієнцію до нового короля. При цьому чиновників попросять прийти без подружжя.

На другий день після смерті королеви її тіло перевезуть до Букінгемського палацу. Залежно від того, де саме померла Єлизавета II, передбачено різні заходи безпеки. Труну доставлять або поїздом (кращий варіант), або літаком.

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На третій день у Шотландії починається офіційний тур короля Чарльза Великою Британією. Наступного дня він прибуде в Північну Ірландію. На п'ятий день відбудеться офіційна процесія з труною Єлизавети II від Букінгемського до Вестмінстерського палацу.

З шостого по восьмий день після смерті королеви її тіло перебуватиме у Вестмінстері. Палац буде відкритий 23 години на добу, і труну зможуть побачити всі охочі. Для депутатів придбають спеціальні квитки.

У цей же час відбуватиметься активна підготовка до офіційного похорону Єлизавети II - від запрошень глав іноземних держав до гарантування заходів безпеки. Уряд, зокрема, має підготуватися до транспортного колапсу, нестачі продовольства і неконтрольованих натовпів.

На десятий день відбудеться офіційна церемонія прощання із Єлизаветою II. Цей день не оголосять вихідним, але він буде таким фактично. Якщо похорон відбуватиметься у суботу, неділю або державний вихідний, то додаткового вихідного не буде.

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