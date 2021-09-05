Росія щорічно витрачає до $5 млрд на утримання окупованого Донбасу, - Резніков

На утримання окупованих районів Донецької та Луганської областей Росія щорічно витрачає до $5 млрд. За сім років окупації тільки ці території обійшлися РФ у $35 млрд.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю "Liga.net", передає Цензор.НЕТ.

"Вони витрачають на рік до $5 млрд тільки на донецькому і луганському напрямках. За сім років це $35 млрд. Для країни-бензоколонки ніби й незначні гроші, але й не маленькі. Росіяни - дуже прагматичні люди, я два роки з ними в переговорах... Якщо вони будуть розуміти, що для них дуже дорого утримувати ці території, а сенсу жодного немає, а тут ще санкційний тиск, вони будуть шукати варіанти, як із цього вийти. Зі спробою збереження обличчя, звісно. Будуть шукати відповідний формат", - сказав він.

За словами міністра, в цій ситуації Україна має бути готова до введення якоїсь міжнародної миротворчої місії, яка забезпечить перехідний період.

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"Інакше росіяни вийти з наших територій просто не погодяться. Звичайно, вони починали з того, щоб розміняти Донбас на Крим. Але Україна ніколи... Жоден президент, хто б ним не був, на це не піде. Це нереально", - підкреслив Резніков.