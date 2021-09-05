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SpaceX 15 вересня запустить на орбіту космічних туристів

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SpaceX 15 вересня запустить на орбіту космічних туристів
У місії Inspiration 4, підготовленої компанією SpaceX до запуску, немає жодного професійного астронавта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт місії.

"Приватна космічна місія Inspiration 4 отримала добро на запуск 15 вересня", - йдеться в повідомленні.

На Crew Dragon на орбіту полетять мільярдер Джаред Айзекман (командир місії), який придбав право на участь у польоті в рамках програми зі збору коштів для лікарні "Сент Джуд", помічниця терапевта цього лікувального закладу Хейлі Арсено (бортовий лікар), яка сама пережила рак кісток, і Сіан Проктор (пілот місії) і Кріс Семброскі (фахівець місії), які виграли право на політ в загальносвітовому конкурсі та конкурсі підприємців відповідно.

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Планується, що команда Inspiration 4 проведе на орбіті три дні. Потім капсула здійснить посадку в Атлантичному океані.

Цей політ не передбачає швартування з Міжнародною космічною станцією, тому на капсулі встановили видове скло.

Топ коментарі

  • Nataliia Radchenko
    Можно вывезти мальчика из шоу-бизнеса, но шоу-бизнес из мальчика - никогда

    Алексей Гончаренко показал список проектов на ближайшие 5-10 лет под кодовым названием "План трансформации Украины", которые Зеленский презентовал в США.

    Там и строительство центров Amazon, Google и Microsoft, и участие Украины в лунной программе NASA, и киевская окружная дорога, и фонд IT-проектов, и подготовка украинского космонавта за 60 млн.

    Вот только по оборонке и стратегической промышленности ноль. Зеро.

    А еще Зеленский в Калифорнии, куда раньше не ступала нога украинского политика!!!!!, встречался с главой Apple. Чтобы предложить Apple создать украинскую музыкальную редакторскую команду для подписчиков в Apple Music.

    Можно вывезти мальчика из шоу-бизнеса, но шоу-бизнес из мальчика - никогда.

    Боюсь, Володенька так до сих пор и не понял, что такое приоритеты. Луна - это круто, но пока могут в один прилёт достать до Марика и Авдеевки - важно вообще другое. Как же хочется его переселить на годик поближе к фронту…Может щелкнул бы тумблер какой.
  • Nothing Special
    Тобі, сцикуну кацапському, не перемогти. А Україна переможе росію лише воєним шляхом. І іншого нема.
  • Alex_Dimitrov
    Вот это настоящий космический туризм и настоящие астронавты... У Безоса и Брэнсона это так... атракцион )
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