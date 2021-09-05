SpaceX 15 вересня запустить на орбіту космічних туристів

У місії Inspiration 4, підготовленої компанією SpaceX до запуску, немає жодного професійного астронавта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт місії.

"Приватна космічна місія Inspiration 4 отримала добро на запуск 15 вересня", - йдеться в повідомленні.

На Crew Dragon на орбіту полетять мільярдер Джаред Айзекман (командир місії), який придбав право на участь у польоті в рамках програми зі збору коштів для лікарні "Сент Джуд", помічниця терапевта цього лікувального закладу Хейлі Арсено (бортовий лікар), яка сама пережила рак кісток, і Сіан Проктор (пілот місії) і Кріс Семброскі (фахівець місії), які виграли право на політ в загальносвітовому конкурсі та конкурсі підприємців відповідно.

Також читайте: Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів

Планується, що команда Inspiration 4 проведе на орбіті три дні. Потім капсула здійснить посадку в Атлантичному океані.

Цей політ не передбачає швартування з Міжнародною космічною станцією, тому на капсулі встановили видове скло.