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В Україну із США доставили ліки проти COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab на $20 млн, - посольство. ФОТОрепортаж

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В Україну із США доставили ліки проти COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab на $20 млн, - посольство. ФОТОрепортаж
60 тисяч флаконів з ліками проти коронавірусу прибули з США в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Посольства України в США.

"За сприяння Посольства в Україну був доставлений гуманітарний вантаж зі США, який надано американською благодійною організацією Direct Relief. Останні домовленості щодо отримання даного гуманітарного вантажу були узгоджені під час візиту Президента України до США.

Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab та Etesevimab, що використовуються против COVID-19. Загальна вартість вантажу сягає 20 млн долларів США. Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму, - зазначили в посольстві.

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"Вантаж у вигляді 60 тис флаконів лікарських препаратів надалі буде проходити розмитнення та транспортування у 24 області України. У цьому ми хочемо висловити окрему подякую "Благодійному фонду Євгена Пивоварова", який допомагатиме в усіх процедурах. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров‘я України", - додали в посольстві.

Як уточнюється, громадська неприбуткова організація Direct Relief базується в американському штаті Каліфорнія. Вона працює в 60 країнах світу.

В Україну із США доставили ліки проти COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab на $20 млн, - посольство 01

В Україну із США доставили ліки проти COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab на $20 млн, - посольство 02
В Україну із США доставили ліки проти COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab на $20 млн, - посольство 03
В Україну із США доставили ліки проти COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab на $20 млн, - посольство 04

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Осталось еще только его прозрачно распределить по регионам, где уже повышенное количество заболевших.
  • Valeri Chigirin
    Благодарить надо, а не зраду искать.
  • Miko R 798886a8
    Ну почему. Германия вон купить в состоянии. Хотела купить миллион доз. Но продали 200 тысяч, так как фирма-производитель считает, что есть социальная ответственность бизнеса, и поэтому поставляет лекарство не только богатым, но и тем, кто нуждается в лекарствах, но закупить в нужных количествах не может. А в Польше, например, в начале эпидемии
    и оптовики,и торговые сети-ритейлеры снизили до себестоимости цены на фрукты, одновременно введя ограничение по количеству "в одни руки", чтобы дать населению больше витаминов и отсечь перекупщиков. Так бизнес проявил социальную ответственность. Учиться надо такому.
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