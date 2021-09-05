Українського воїна поранено в результаті російського обстрілу. За минулу добу ворог двічі порушив режим "тиші", - ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Біля Золотого-3 противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – тяжкий.
На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 5 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.