Кабмін має намір спростити умови роботи підприємців. Група з дерегуляції вже скасувала 1636 документів, - Шмигаль

Кабінет Міністрів активізує роботу в сфері дерегуляції для спрощення умов роботи підприємців.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже маємо перші результати роботи міжрегіональної групи з дерегуляції: переглянуто більше ніж 3,5 тисячі регуляторних актів, з яких було скасовано ледь не половину – 1636 документів", - зазначив глава уряду.

За його словами, це акти, які були пов’язані з регіональною специфікою і обтяжували роботу підприємцям.

"На цьому тижні створили міжвідомчу робочу групу, яка до кінця року має показати аналогічний результат та прибрати сотні штучних бар’єрів для роботи українського бізнесу", - пише Шмигаль.

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