За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ
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69 260 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 4 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 20 430 людей, повністю імунізовані - 48 830 людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також повідомляється, що протягом минулої доби працювали:
-587 мобільних бригад,
- 1 642 пункти щеплення;
- 365 центрів вакцинації.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 569 051 людину, з них отримали одну дозу – 5 569 049 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 178 665 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 747 714 щеплень", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.