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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ

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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ
69 260 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 4 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 20 430 людей, повністю імунізовані - 48 830 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також повідомляється, що протягом минулої доби працювали:

-587 мобільних бригад,

- 1 642 пункти щеплення;

- 365 центрів вакцинації.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 569 051 людину, з них отримали одну дозу – 5 569 049 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 178 665 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 747 714 щеплень", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Топ коментарі

  • Привет
    Самое смешное в этой новости...это фраза "полностью иммунизированы"...😀
  • Привет
    Да да...я уже читал от вас..
    Вначале..."две прививки спасет вас от заражения"..
    Потом .."ну не спасет...вы можете заболеть ..не не сильно"..
    Теперь.." вы можете заболеть...и сильно..но есть шанс что вы не умрете"..😀 но главное мы победим вирус...но это не точно потому что коллективный иммунитет где то заблукал..
  • Антип61
    По сравнению с непривитыми у дважды вакцинированных гораздо больше шансов избежать как самого заболевания ковидом, таки его последствий вплоть до летального исхода.
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