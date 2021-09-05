За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ

69 260 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 4 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 20 430 людей, повністю імунізовані - 48 830 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також повідомляється, що протягом минулої доби працювали:

-587 мобільних бригад,

- 1 642 пункти щеплення;

- 365 центрів вакцинації.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 569 051 людину, з них отримали одну дозу – 5 569 049 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 178 665 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 747 714 щеплень", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

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