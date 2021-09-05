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Формування у ЄС незалежних від США збройних сил не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу, - Столтенберг

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Формування у ЄС незалежних від США збройних сил не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу, - Столтенберг
Формування в Європі незалежних від США збройних сил призведе до розколу серед союзників по НАТО.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вітаю додаткові зусилля Європи у сфері оборони, але це ніколи не зможе замінити НАТО, і ми повинні бути впевнені, що Європа і Північна Америка об'єднаються", - сказав він в інтерв'ю The Telegraph.

Столтенберг підкреслив: "Будь-яка спроба послабити зв'язок між Північною Америкою і Європою не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу".

Перед зустріччю в Любляні глав зовнішньополітичних і оборонних відомств Євросоюзу шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що події в Афганістані показали необхідність створення власних незалежних збройних сил.

Столтенберг заявив, що "вся міжнародна спільнота, включаючи Росію і Китай, має працювати над тим, щоб Афганістан не став місцем, де терористичні групи можуть вільно діяти і готувати, організовувати, планувати, фінансувати нападу на наші країни".

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Топ коментарі

  • fresh guacamole
    Ну французам еще с деГолля чешется быть першими хлопцями на селі. Чем это заканчивается ‐ мы уже видели.
  • дмитрий иванов 527db324
    Кто же это покачивает НАТО, то ли собственные полезные идиоты, то ли кто-то помогает извне?.. Просто увеличить финансирование своих же армий и приведение их в порядок в рамках Блока тяжёлое решение?
  • Люцифер
    ВСУ значительно укрепят НАТО.
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