Формування у ЄС незалежних від США збройних сил не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу, - Столтенберг

Формування в Європі незалежних від США збройних сил призведе до розколу серед союзників по НАТО.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вітаю додаткові зусилля Європи у сфері оборони, але це ніколи не зможе замінити НАТО, і ми повинні бути впевнені, що Європа і Північна Америка об'єднаються", - сказав він в інтерв'ю The Telegraph.

Столтенберг підкреслив: "Будь-яка спроба послабити зв'язок між Північною Америкою і Європою не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу".

Перед зустріччю в Любляні глав зовнішньополітичних і оборонних відомств Євросоюзу шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що події в Афганістані показали необхідність створення власних незалежних збройних сил.

Столтенберг заявив, що "вся міжнародна спільнота, включаючи Росію і Китай, має працювати над тим, щоб Афганістан не став місцем, де терористичні групи можуть вільно діяти і готувати, організовувати, планувати, фінансувати нападу на наші країни".

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