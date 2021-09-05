Новини • Агресія Росії проти України, "Путін - х#йло" на параді

Головнокомандувач ЗСУ: "Путін - х#йло!" - це правдива кричалка". ВIДЕО

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Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний непрямо підтримав виконання кричалки "Путін — х***о" під час репетицій військового параду на Хрещатику. А втім, він не уточнив, чи було це санкціоновано військовим командуванням.

Про це Залужний розпповів в інтерв'ю Яніні Соколовій, показаному 4 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Скажімо так: з одного боку, я сам батько двох дітей і мені не хотілося б, щоб це відбивалося в такому колі загалом. Це з етичної точки зору, тобто моралі, щодо дітей і жінок. Але, власне, вони сказали від душі, вони сказали правду. Честь їм і хвала", — сказав Залужний.

Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Скабеєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х# йло" на репетиції параду до Дня Незалежності України в Києві, заявивши, що "російсько-українським відносинам прийшла хана".

Також дивіться: Залужний: Хотів би проїхатися танком Красною площею та Арбатом. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Залужный о кричалке "Путин - х#йло!" на репетиции парада: Они сказали правду. Честь им и хвала - Цензор.НЕТ 4683
  • саша паламарчук
    Залужный о кричалке "Путин - х#йло!" на репетиции парада: Они сказали правду. Честь им и хвала - Цензор.НЕТ 2156
  • Maksim Perepelitca
    Воїни назвали речі своїми іменами . Залужный о кричалке "Путин - х#йло!" на репетиции парада: Они сказали правду. Честь им и хвала - Цензор.НЕТ 6024 . Всього лиш . Це те ж саме що й - сонце назвати сонцем , наприклад . Бо воно не є чимось іншим .
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