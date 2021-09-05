Україна з 98-ми медалями посіла шосте місце на Паралімпіаді в Токіо

Збірна України завершила виступи на літній Паралімпіаді-2020 на Токіо (Японія), отримавши 98 медалей. Українці брали участь в 15 видах спорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як повідомляється, всього за 12 днів в Токіо розіграні 539 комплектів нагород, на подіум піднімалися спортсмени з 86 різних країн світу. Це не рекордна кількість розіграних медалей (в Сіднеї було 550 комплектів нагород), але рекордну кількість країн завершили Паралімпіаду з медалями.

Збірна України за час виступів у Токіо отримала 98 медалей - 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. Українці виступали в 15 видах спорту, в 10 з них змогли отримати нагороди.

Найбільше медалей Україна отримала в категорії плавання - 43 медалі (14 + 18 + 11), а на другому місці легка атлетика - 24 (6 + 15 + 3). Водночас в стрільбі українці розділили перше місце з Китаєм за кількістю медалей - шість.

За загальною кількістю нагород Україна замкнула топ-5 і показала другий кращий результат. А ось в медальному заліку Україна закінчила виступ на шостому місці, отримавши 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових медалей.

Крім України, в топ-10 медального заліку Паралімпіади-2020 увійшли Китай (96 золотих, 60 срібних і 51 бронзова медалі), Велика Британія (41 золота, 38 срібних і 45 бронзових), США (37 золотих, 36 срібних і 31 бронзова), ПКР (36 золотих, 33 срібних і 49 бронзових), Нідерланди (25 золотих, 17 срібних і 17 бронзових), Бразилія (20 золотих, 20 срібних і 30 бронзових), Австралія (21 золотих, 29 срібних і 36 бронзових), Італія ( 14 золотих, 29 срібних і 36 бронзових) і Азербайджан (14 золотих, 1 срібна і 4 бронзових медалей).

Також читайте: У передостанній день Паралімпіади українці вибороли ще 4 медалі

Для збірної України - це друга найбільш результативна Паралімпіада за кількістю медалей, але вперше з 2004 року українська збірна випала з топ-4 медального заліку. Останній раз саме на шостому місці українці фінішували в Афінах в 2004 році.

У Токіо 2020 Україна встановила рекорд із срібних медалей і повторила результат Пекіна і Афін за кількістю золотих нагород.

23 українських атлети отримали більше однієї нагороди за весь час. Лідерами за кількістю завойованих медалей стали плавці, а Максим Крипак навіть здобув перемогу в "особистому медальному заліку", отримавши 7 медалей. Також шість медалей у Андрія Трусова, 5 медалей у Єлизавети Мерешко, 3 медалі у Дениса Остапченка.