США більше не купуватимуть у Росії двигуни РД-180 для ракет Atlas V

США заявили, що більше не стануть закуповувати у Росії двигуни РД-180 для ракет Atlas V.

Про це The Verge повідомив виконавчий директор компанії United Launch Alliance (ULA) Торі Бруно, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Річ у тім, що ракету Atlas V повністю виведуть з експлуатації до середини 2020-х років, перед цим ULA, альянс корпорацій Boeing і Lockheed Martin, запланував ще 29 запусків. Решта пусків будуть проведені в інтересах Міноборони США, NASA та Amazon і інших неназваних комерційних замовників.

Три або чотири двигуни РД-180 зараз встановлені на ракетах Atlas V для майбутніх місій, ще частина розташовані на складі. "Ми завчасно закупили РД-180, так що я можу припинити ці відносини [з Росією] і не залежати [від неї], як просив нас конгрес", — пояснив Бруно.

Як зазначає видання, всього США купили 122 двигуни РД-180. Останні шість двигунів американська сторона придбала у квітні.

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Замість ракет з російськими двигунами ULA буде використовувати для місій Пентагону дешевші Vulcan Centaur з двигунами BE-4, які розробляє Blue Origin Джеффа Безоса. Він працює на кисні й метані.

Останнім часом Space X підірвала монополію ULA на державні контракти на запуски. У компанії Ілона Маска є багаторазова ракета Falcon 9, дешевша, ніж Atlas V. ULA знизила вартість місій Atlas V з приблизно $187 млн до приблизно $100 млн через посилення конкуренції, але так і не наблизилася до стартової ціни Falcon 9, яка становить близько $62 млн. Минулого року Космічні сили США виділили ULA і SpaceX мільярди доларів на запуск від 30 до 35 місій для Пентагону в період з 2022 з 2027 рік, причому ULA отримує 60% робочого навантаження, а SpaceX — решту частку.

Російські ракетні двигуни РД-180 збирали на замовлення США на НВО "Енергомаш" (входить до складу держкорпорації "Роскосмос"). У 2014 році РД-180 потрапили під санкції США — у квітні американський суд по федеральних позовів заборонив ULA проводити будь-які покупки або платежі з "Енергомаш". Однак в травні того ж року Вашингтон скасував заборону. У вересні 2017 року газета The Wall Street Journal повідомляла, що через відсутність аналогів Пентагон не зможе відмовитися від імпорту двигунів РД-180 як мінімум до 2025 року.

Однак уже в жовтні 2017 року компанія Blue Origin провела перші вогневі випробування двигуна BE-4. У вересні 2018 го підприємство Безоса домовилося про постачання двигуна підряднику NASA. За повідомленням The Verge, постачання перших готових до польотів двигунів очікуються до кінця 2021 року. Генерал Джейсон Котерн, заступник командувача ракетним підрозділом Космічних сил, уточнив, що якщо постача зірветься, частина робочого навантаження Vulcan Пентагон може віддати SpaceX.