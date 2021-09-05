Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб

Угруповання бойовиків "Талібан" чисельністю в тисячу осіб напередодні ввечері була блоковано в північно-східній частині Панджшері.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в соціальних мережах прессекретар Фронту опору, афганський журналіст Фахім Дашті.

"Протягом ночі і сьогоднішнього ранку велику частину угруповання було ліквідовано, взято в полон під час втечі і відступі місцевим населенням за допомогою сил опору", - стверджує Дашті.

Він додав, що в інших частинах долини обстановка перебуває під повним контролем бійців Фронту.

За відомостями Фронту національного опору Афганістану, таліби мобілізували проти Панджшері з шести напрямків понад 20 тис. бойовиків.

Представники талібів поки не коментували те, що відбувається.

Рух "Талібан" на тлі виведення військ США та їхніх партнерів з Афганістану, до середини серпня захопив майже всі провінції країни, в тому числі 15 серпня і столицю держави Кабул. Непідконтрольною талібам залишилася лише одна провінція - Панджшер, де був створений Фронт національного опору.

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