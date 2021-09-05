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Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб

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Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб
Угруповання бойовиків "Талібан" чисельністю в тисячу осіб напередодні ввечері була блоковано в північно-східній частині Панджшері.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в соціальних мережах прессекретар Фронту опору, афганський журналіст Фахім Дашті.

"Протягом ночі і сьогоднішнього ранку велику частину угруповання було ліквідовано, взято в полон під час втечі і відступі місцевим населенням за допомогою сил опору", - стверджує Дашті.

Він додав, що в інших частинах долини обстановка перебуває під повним контролем бійців Фронту.

За відомостями Фронту національного опору Афганістану, таліби мобілізували проти Панджшері з шести напрямків понад 20 тис. бойовиків.

Представники талібів поки не коментували те, що відбувається.

Рух "Талібан" на тлі виведення військ США та їхніх партнерів з Афганістану, до середини серпня захопив майже всі провінції країни, в тому числі 15 серпня і столицю держави Кабул. Непідконтрольною талібам залишилася лише одна провінція - Панджшер, де був створений Фронт національного опору.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Это Афган до того, как совок влез своими грязными сапогами

    Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб - Цензор.НЕТ 1412
  • Denis Ternovski
    этот Панджшер больше 40 лет кто только не штурмовал: и совки, и афганские войска режима Наджибуллы, и талибы 20-летней давности, но так никто ни хрена и не покорил эту провинцию.
  • буков
    Кинули, ще й більше за американців, просто вам про це не розказують, звичайно не так як РСЧА в 1941 році, тисячі танків і гармат, але й немало.
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