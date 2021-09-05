Муженко, це тобі за брехню про "хотілку некерованих добробатів", - екскуратор "Кривбасу" Колесник оприлюднив шифрограму першого наказу на штурм Іловайська. ДОКУМЕНТ (оновлено)

Оприлюднено шифрограму про перший наказ штурму захопленого російськими найманцями Іловайська. Документ датований 5 серпня 2014 року.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший наказ на штурм Іловайська, в такій якості ще ніхто не бачив цю шифрограму. Далі буде. Попереджаю, обшуки у мене вдома нічого не дадуть, документи вдома не тримаю. Розсекречувати згідно з розпорядженнями ОГП і СБУ, швидше ГШ. Муженко, тримай подачу, це тобі за брехню про "хотілку некерованих добробатів", - прокоментував шифрограму Колесник.

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Трохи пізніше Колесник також оприлюднив вхідну кодограму щодо цієї операції:





"Муженко, це напевно добробати таке листування зі штурму і звільнення Іловайська вели, мабуть" Дніпро-1 "з" Донбасом "листувалися?" - прокоментував він цей документ.