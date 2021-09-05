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Муженко, це тобі за брехню про "хотілку некерованих добробатів", - екскуратор "Кривбасу" Колесник оприлюднив шифрограму першого наказу на штурм Іловайська. ДОКУМЕНТ (оновлено)

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Оприлюднено шифрограму про перший наказ штурму захопленого російськими найманцями Іловайська. Документ датований 5 серпня 2014 року.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший наказ на штурм Іловайська, в такій якості ще ніхто не бачив цю шифрограму. Далі буде. Попереджаю, обшуки у мене вдома нічого не дадуть, документи вдома не тримаю. Розсекречувати згідно з розпорядженнями ОГП і СБУ, швидше ГШ. Муженко, тримай подачу, це тобі за брехню про "хотілку некерованих добробатів", - прокоментував шифрограму Колесник.

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Муженко, це тобі за брехню про хотілку некерованих добробатів, - екскуратор Кривбасу Колесник оприлюднив шифрограму першого наказу на штурм Іловайська 01
Муженко, це тобі за брехню про хотілку некерованих добробатів, - екскуратор Кривбасу Колесник оприлюднив шифрограму першого наказу на штурм Іловайська 02

Трохи пізніше Колесник також оприлюднив вхідну  кодограму щодо цієї операції:

Муженко, це тобі за брехню про хотілку некерованих добробатів, - екскуратор Кривбасу Колесник оприлюднив шифрограму першого наказу на штурм Іловайська 03
Муженко, це тобі за брехню про хотілку некерованих добробатів, - екскуратор Кривбасу Колесник оприлюднив шифрограму першого наказу на штурм Іловайська 04

"Муженко, це напевно добробати таке листування зі штурму і звільнення Іловайська вели, мабуть" Дніпро-1 "з" Донбасом "листувалися?" - прокоментував він цей документ.

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Хто і коли оприлюднить стенограму наради за участі Корбана, Хомчака?
  • Scorpman Y
    более того, колесник спалил хомчака))
    вверху - дата и откуда:
    из ОК "Південь" о 12:30..
    сразу после тусовки у коломойского - хомчак отдаёт приказ 40му бату..
  • Oleksiy Tym
    В то время сектором Б командовал Руслан Хомчак, похоже, это его распоряжение.
    Совершенно не раскрыта тема каким боком тут Муженко.
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