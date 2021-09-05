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Акції на підтримку ЗМІ й проти закону про "іноземних агентів" відбулися у Москві й трьох містах РФ. ФОТО

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Акції на підтримку ЗМІ й проти закону про "іноземних агентів" відбулися у Москві й трьох містах РФ. ФОТО
Близько 100 людей зібралися в Москві (РФ), щоб висловити протест проти закону про "іноземних агентів" і підтримати ЗМІ і журналістів, яким влада РФ надала цей статус. Пікети відбулися також в Новосибірську, Калузі і Уфі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Акція пвідбувалася в суботу 4 вересня і офіційно вона мала формат зустрічі кандидатів в депутати з виборцями, оскільки провести запланований на цей день мітинг не дозволила мерія Москви. 

Спочатку організатором мітингу виступила Незалежна профспілка журналістів, яка намагалася узгодити з владою Москви акцію чисельністю до 500 осіб на Пушкінській площі або Нікітському бульварі. Отримавши відмову, організатори мітингу опротестували його в трьох московських судах і звернулися до кандидатів у депутати від кількох партій з проханням підтримати проведення акції.

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Акції на підтримку ЗМІ й проти закону про іноземних агентів відбулися у Москві й трьох містах РФ 01

У зустрічі з виборцями брали участь кандидати в депутати Держдуми від "Яблука", в тому числі правозахисниця Марина Литвинович, колишній фігурант так званої "болотної справи" Микола Кавказький, депутат Мосміськдуми Сергій Мітрохін і кандидат в депутати Держдуми від Партії Росту Ельвіра Віхарева.

Політики пообіцяли присутнім в разі свого обрання домогтися прийняття поправок до закону про "іноагентів". Деякі з учасників заходу тримали в руках плакати на підтримку визнаного "іноагентом" телеканалу "Дождь" та інших ЗМІ і журналістів, які отримали від російської влади цей статус. Учасники зустрічі принесли з собою картонну фігуру опозиційної політикині Юлії Галяміної, засудженої в грудні 2020 року до двох років умовно за повторне порушення правил участі в масових заходах.

Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Аж 100! человек собрались в 15 миллионной Мацкве на поддержку свободы слова... Спасибо, дальше можно не продолжать, путин может крутить-вертеть этих баранов вечно Акции в поддержку СМИ и против закона об "иноагентах" состоялись в Москве и трех городах РФ - Цензор.НЕТ 1515
  • Арен Гаспарян f57f273e
    Страна конченных терпил,что собственно ни для кого не новость
  • Mykhailo Stepanov
    в москве около 100 чел...это успех мышебратского народа!
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