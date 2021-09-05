Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонни гуманітарної допомоги

Протягом тижня на окуповану Росією територію Донбасу пройшли три вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою 53,1 тонни.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ" Новотроїцьке "проїхали 3 вантажні автомобілі з гуманітарним вантажем від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для населення тимчасово окупованої території України доставили будівельні матеріали і медичні засоби", - сказано в повідомленні.

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Загальна вага гуманітарної допомоги становить 53,1 тонни.