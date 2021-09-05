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Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонни гуманітарної допомоги

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Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонни гуманітарної допомоги
Протягом тижня на окуповану Росією територію Донбасу пройшли три вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою 53,1 тонни.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ" Новотроїцьке "проїхали 3 вантажні автомобілі з гуманітарним вантажем від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для населення тимчасово окупованої території України доставили будівельні матеріали і медичні засоби", - сказано в повідомленні.

Читайте: Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарного вантажу. ФОТО

Загальна вага гуманітарної допомоги становить 53,1 тонни.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    КК посібник сепарні.
  • bios22
    что то кормильцы не отказываются от жрачки от нахлебников с евросоюза ...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Буде що дерібанити !!!)))
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