Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонни гуманітарної допомоги
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Протягом тижня на окуповану Росією територію Донбасу пройшли три вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою 53,1 тонни.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"Через КПВВ" Новотроїцьке "проїхали 3 вантажні автомобілі з гуманітарним вантажем від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для населення тимчасово окупованої території України доставили будівельні матеріали і медичні засоби", - сказано в повідомленні.
Загальна вага гуманітарної допомоги становить 53,1 тонни.