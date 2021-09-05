7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр. СПИСОК

5 вересня 2014 року Україна втратила 42 бійці батальйону "Айдар" та 80-ї ОАМБр, які загинули або зникли безвісти під час бою поблизу с. Цвітні Піски (Луганщина).