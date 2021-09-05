За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 141 новий випадок, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 141 хворий на коронавірус. Одна людина померла.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"141 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 225 602", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 74 жінки, віком від 18 до 84 років, 57 чоловіків, віком від 21 до 88 років. А також 4 дівчинки від 3 до 12 років і 6 хлопчиків від 1 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 30 хворих на коронавірус. А також 36 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 52 людини. Загалом коронавірус подолали 216 952 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 28, у Деснянському, Оболонському та Святошинському – по 20, та в Дніпровському районі – 18 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ