За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 141 новий випадок, - Кличко
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"141 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 225 602", – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли: 74 жінки, віком від 18 до 84 років, 57 чоловіків, віком від 21 до 88 років. А також 4 дівчинки від 3 до 12 років і 6 хлопчиків від 1 до 15 років.
До лікарень столиці госпіталізували 30 хворих на коронавірус. А також 36 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 52 людини. Загалом коронавірус подолали 216 952 мешканці столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 28, у Деснянському, Оболонському та Святошинському – по 20, та в Дніпровському районі – 18 випадків", – зазначив Віталій Кличко.