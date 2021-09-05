"Ні репресіям", "Путін - убивця", - під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку арештованих кримських татар. ФОТО

У Києві біля посольства Росії відбувається акція на підтримку кримських татар, яких затримали в окупованому Криму напередодні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, на акцію прийшли десятки людей, вони тримають в руках плакати "Ні репресіям", "Путін - вбивця".

Учасники акції вимагають звільнити всіх п'ятьох викрадених кримських татар і всіх, кого незаконно заарештувала окупаційна влада.

Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю. Протестуючи проти затримань, родичі і небайдужі співгромадяни вийшли до будівель "Управління ФСБ по Республіці Крим і м. Сімферополь".