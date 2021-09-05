Пєсков щодо заяви Зеленського про загрози від "Північного потоку-2": Це нонсенс

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков обурився через слова президента України Володимира Зеленського про те, що "Північний потік - 2" загрожує безпеці Європи.

Про це Пєсков заявив в ефірі телеканалу "Росія 1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Зеленський говорить, що" Північний потік - 2 "є страшною загрозою для безпеки Європи. Це нонсенс", - обурився Пєсков.

Він запевняє, що російський газопровід нібито є внеском в забезпечення енергобезпеки Європи.

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