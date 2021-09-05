Новини

Пєсков щодо заяви Зеленського про загрози від "Північного потоку-2": Це нонсенс

6 86519
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков обурився через слова президента України Володимира Зеленського про те, що "Північний потік - 2" загрожує безпеці Європи.

Про це Пєсков заявив в ефірі телеканалу "Росія 1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Зеленський говорить, що" Північний потік - 2 "є страшною загрозою для безпеки Європи. Це нонсенс", - обурився Пєсков.

Він запевняє, що російський газопровід нібито є внеском в забезпечення енергобезпеки Європи.

Читайте також: Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Fish Man
    У вас ******** давно газ как оружие.
  • три - пятнадцать
    весь кацапстан со всеми ихними потоками ето нонсенс - так... нявкают
  • Богдан Сварга
    Щодо "Сєвєрного поток" то так,, а що Зельонське це нонсенс, то точно Песков о заявлении Зеленского об угрозах от "Северного потока-2": Это нонсенс - Цензор.НЕТ 8977
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини