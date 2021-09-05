Заарештованому в окупованому Криму заступнику голови Меджлісу Джелялу загрожує від 12 до 15 років в'язниці, - Чубаров

Лідер Меджлісу кримскокотатарского народу Рефат Чубаров оприлюднив інформацію, що затриманому раніше в окупованому Криму заступнику Меджлісу Наріману Джелялу загрожує тюремне ув'язнення від 12 до 15 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Чубаров написав у фейсбуці.

"Після того, як шантаж і ультиматуми, що застосовувалися Кремлем напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи, з тріском провалилися, Москва приступила до виконання погроз по відношенню до її учасників. Показові помсту і розправу вирішили розпочати з кримських татар, оскільки вони і так є заручниками в умовах тимчасово окупованого РФ Криму", - написав він.

Чубаров продовжив: "Масові обшуки і затримання, проведені 3-4 вересня, російські окупанти вирішили закамуфлювати під диверсію, нібито здійснену групою кримських татар за посередництва першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Як стало сьогодні відомо, Наріману Джелялу російськими окупантами висунуто підозру у вчиненні ним злочину, що підпадає під дію частини 1 статті 281 "Диверсія" УК РФ та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років".

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За словами Чубарова, зрозуміло, що інкримінування Наріману Джелялу "терористичної" статті, наряду з розправою за його принципову, чесну і незламну позицію, яка ним відкрито відстоюється протягом всього періоду російської окупації Криму, має також на меті чергову спробу Кремля дискредитувати представницький орган корінного кримськотатарського народу – Меджліс.

"Крім Нарімана Джелялова, як випливає з відомостей, що надходять з Криму, підозри за статтею 281 "Диверсія" УК РФ також пред'явлені двоюрідним братам Ахтемову Азізу і Ахтемову Асану. Відомо, що Наріман Джелял відкинув висунуті йому російськими окупантам сфабриковані і вигадані підозри в нібито скоєнні ним злочину і відмовився сьогодні брати участь в будь - яких слідчих заходах.

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"Подробиці і деталі щодо інших затриманих кримських татар будуть розміщуватися в міру надходження інформації. Тут ми дуже сподіваємося на адвокатів, які зараз докладають усіх зусиль, щоб подолавши штучні перешкоди, створювані їм каральними органами РФ, вступити в процес із захисту своїх підопічних Очікується, що завтра, 6 вересня, в Сімферополі відбудуться "суди" щодо визначення запобіжного заходу Наріману Джелялу, Одаманову Ельдару, Ахтемову Азізу, Ахтемову Асану та Усеїнову Шевкету", - резюмував Чубаров.