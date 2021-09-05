У російській Держдумі відреагували на заяву експрем'єра України Яценюка про "Північний потік-2"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У п'ятницю ввечері в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", коментуючи будівництво "Північного потоку-2", Яценюк заявив: "Завдання Росії тільки одне - перетворити українську газотранспортну систему на металобрухт".
Експрем'єр закликав українську владу підписати тристоронній договір про транзит російського газу за участю Європейського Союзу, який гарантував би завантаженість української ГТС і не допустив би втрати доходів від транзиту в розмірі $2 млрд.
На заяву Арсенія Яценюка відреагував заступник голови Держдуми РФ Ігор Ананських, якого цитує Russia Today. Ананських назвав українську ГТС "іржавими трубами". Російські пропагандисти цитують російських "експертів", які кажуть, що Україна "політизує тему газу".
Russia Today пише, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід України нібито викликано виключно екологічними мотивами.
Нагадаємо, російський газопровід "Північний потік-2" вартістю понад $10 млрд пролягає дном Балтійського моря до Німеччини. Керівник "Газпрому" Олексій Міллер визнав, що "Північний потік" є "обхідним проєктом" для України. У разі запуску в експлуатацію другої нитки газопроводу Росія може відмовитися від транзиту газу через Україну, що призведе не тільки до втрат надходжень від транзиту в розмірі близько $2 мільярди доларів щорічно, але і несе ризики ескалації військових дій із боку Росії.