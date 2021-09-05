"До уваги Зеленського: причиною поразки афганського уряду був не "Талібан", а корупція", - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Євген Шевченко опублікував думку американського генерала про те, що головною причиною перемоги талібів в Афганістані та швидкого розвалу урядової армії стала корупція.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шевченко зазначив: "До вашої уваги, пане Володимире Зеленський: "Причиною поразки афганського уряду є не "Талібан", а корупція". Праворуч полковник Крістофер Коленда, який у 2008-2009 роках командував оперативною групою з 800 бійців. Унаслідок новаторського підходу та прямих переговорів із підрозділами "Талібану" у провінціях Кунар та Нурістан він став єдиним, хто домігся добровільної здачі територій і переходу талібів в урядову армію. Згодом був призначений заступником міністра оборони США. Упродовж тривалого часу був старшим радником із питань Афганістану трьох міністрів оборони США та чотирьох командувачів Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF)".







Шевченко продовжив: "Задовго до виходу американських військ із Кабулу (Коленда. - Ред) надав абсолютно точний прогноз розвитку подій: "Якщо до кінця 2016 року не буде досягнуто суттєвого прогресу, то Афганістан ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів аж до повного виведення іноземних військ та виходу всіх донорів, що залишить уряд у боротьбі з талібами наодинці та без грошей для оплати рахунків. Поєднані фінансова та політична кризи стануть для цієї країни катастрофою".

"Полковник прекрасно розумів, у чому саме полягає справжня небезпека для афганців. Це не "Талібан", а корупція та клептократія, які повною мірою сформувалися за часи президенства Хаміда Карзая, який керував країною з 2004 до 2014 року. Мільярди доларів, які надавалися США, розкрадалися афганським урядом унаслідок відсутності дієвої системи контролю як із боку самих американців, так і з боку місцевих правоохоронних органів та судів, які були безнадійно корумпованими", - написав Шевченко.

Він підкреслив: "Як наслідок, Крістофер Коленда та інші американські фахівці почали іменувати владні стуктури президента Афганістану абревіатурою з чотирьох букв: ВІЗП - вертикально інтегроване злочинне підприємство, бо воно дійсно було таким. І ось як він описував політичний устрій в цій країні:

"У 2006 році афганський уряд остаточно перетворився на справжнісіньку клептократію. І найкращим прикладом для розуміння того буде порівняння із раком:

- дрібна корупція на рівні поліцейських або рядових чиновників подібна раку шкіри - це хвороба, але є дієві способи із цим впоратися;

- корупція на рівні міністерств подібна раку товстої кишки: це вже гірше, але якщо ти почнеш лікуватися вчасно, то існують гарні шанси на одужання;

- а ось клептократія подібна раку мозку - це смертельно. У 2006 році афганська клептократія була повністю сформована. І це вже був смертельний випадок раку мозку. Тобто коли корупція проникла у найвищі ешелони влади, коли в корупції приймають участь члени Парламенту, а президент країни все це покриває, то із цим нічого не поробиш.

Наслідком цього стала ненависть старійшин племен та звичайних людей до влади у Кабулі, яка будувала собі шикарні маєтки в той час, як у провінціях люди не мали взагалі нічого, а такі речі, як водопровід чи газопостачання, лишалися недосяжною мрією. Тому люди на противагу корумпованому режиму Карзая дедалі більше підтримують "Талібан" і рівень цієї підтримки стрімко зростає".

"Цікаво, якою абревіатурою американці називають корумповану владу Зеленського?" - резюмував Шевченко.