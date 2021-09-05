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Перший літак приземлився у новому аеропорту звільненого Карабаху, побудованому Азербайджаном за один рік

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Найбільший пасажирський літак Airbus A340-500, що належить азербайджанській державіакомпанії AZAL, який вилетів із Баку, здійснив пробний рейс і посадку в першому аеропорту Карабаху, що перейшов під контроль Азербайджану, - міжнародному аеропорту Фізулі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нaqqin.az

Літак, який здійснив перший політ у Фізулі, отримає назву Карабах.

Крім цього, 5 вересня в аеропорту Фізулі приземлився один із найбільших вантажних літаків-Boeing 747-400, що належить азербайджанській авіакомпанії Silk Way. Цим літаком у Карабах вперше повітрям були доставлені вантажі. Час польоту пасажирського літака за маршрутом Баку-Фізулі становить 35 хвилин.

У міжнародному аеропорту Фізулі здано в експлуатацію злітно-посадкову смугу довжиною 3000 метрів і шириною 60 метрів. Злітно-посадкова смуга повністю обладнана приборно-посадочними і навігаційними системами, світлотехнікою, первинними і вторинними радіолокаційними системами для гарантування безпеки польотів у відповідності з усіма вимогами ІКАО. Це дозволить аеропорту приймати літаки будь-якого типу.

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Перший літак приземлився у новому аеропорту звільненого Карабаху, побудованому Азербайджаном за один рік 01
Перший літак приземлився у новому аеропорту звільненого Карабаху, побудованому Азербайджаном за один рік 02

Топ коментарі

  • Игорь Бех
    Азербайджанцы молодцы. Имея союзником Турцию,нагнули кацапов. Нам с США сам Бог велел это сделать. И сделаем. Но вначале нужно расправиться с внутренними врагами. Это коррупция,олигархи и жопоблок с выводком из бывших регионалов.
  • Речь Брежнева
    А ты не застал в детсве внутриобласное авиасообщение? Я застал...сейчас вместо этого аэропорта рынок Анжелика и Западное кладбище в Одессе..
    5р стоил авиабилет Одесса-Измаил...
    С учетом того что жд поезд шел более 8 часов, а автобус по дорогам 60-70 годов все 10 то это было быстро и выгодно...
    Сейчас не имеет смысла ибо автобус идет 3,5-4 часа...
    А вот для горного района это имеет смысл с учетом того что горючка дешевая у азеров
  • Речь Брежнева
    тогда территория армении немножечко станет меньше
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