Перший літак приземлився у новому аеропорту звільненого Карабаху, побудованому Азербайджаном за один рік

Найбільший пасажирський літак Airbus A340-500, що належить азербайджанській державіакомпанії AZAL, який вилетів із Баку, здійснив пробний рейс і посадку в першому аеропорту Карабаху, що перейшов під контроль Азербайджану, - міжнародному аеропорту Фізулі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нaqqin.az

Літак, який здійснив перший політ у Фізулі, отримає назву Карабах.

Крім цього, 5 вересня в аеропорту Фізулі приземлився один із найбільших вантажних літаків-Boeing 747-400, що належить азербайджанській авіакомпанії Silk Way. Цим літаком у Карабах вперше повітрям були доставлені вантажі. Час польоту пасажирського літака за маршрутом Баку-Фізулі становить 35 хвилин.

У міжнародному аеропорту Фізулі здано в експлуатацію злітно-посадкову смугу довжиною 3000 метрів і шириною 60 метрів. Злітно-посадкова смуга повністю обладнана приборно-посадочними і навігаційними системами, світлотехнікою, первинними і вторинними радіолокаційними системами для гарантування безпеки польотів у відповідності з усіма вимогами ІКАО. Це дозволить аеропорту приймати літаки будь-якого типу.

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