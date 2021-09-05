Перший літак приземлився у новому аеропорту звільненого Карабаху, побудованому Азербайджаном за один рік
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нaqqin.az
Літак, який здійснив перший політ у Фізулі, отримає назву Карабах.
Крім цього, 5 вересня в аеропорту Фізулі приземлився один із найбільших вантажних літаків-Boeing 747-400, що належить азербайджанській авіакомпанії Silk Way. Цим літаком у Карабах вперше повітрям були доставлені вантажі. Час польоту пасажирського літака за маршрутом Баку-Фізулі становить 35 хвилин.
У міжнародному аеропорту Фізулі здано в експлуатацію злітно-посадкову смугу довжиною 3000 метрів і шириною 60 метрів. Злітно-посадкова смуга повністю обладнана приборно-посадочними і навігаційними системами, світлотехнікою, первинними і вторинними радіолокаційними системами для гарантування безпеки польотів у відповідності з усіма вимогами ІКАО. Це дозволить аеропорту приймати літаки будь-якого типу.