Окупанти чинять фізичний і психологічний тиск на затриманого першого заступника голови Меджлісу Джеляла, - Чубаров

Лідер Меджлісу кримскоготатарского народу Рефат Чубаров оприлюднив інформацію про те, що заступник глави Меджлісу Наріман Джелял утримується в невідомому приміщенні з мішком на голові, під жорстким психологічним тиском.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Чубаров зазначив: "За повідомленням адвоката, затриманий вчора вранці і вивезений у невідомому напрямку працівниками ФСБ перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял із моменту затримання і до пізнього вечора утримувався в невідомому йому приміщенні в наручниках, із мішком на голові, під жорстким психологічним тиском".

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Як повідомлялося, 4 вересня близько 50 кримських татар були затримані під будівлею ФСБ РФ у Сімферополі під час протестів проти незаконних обшуків і затримань в окупованому Криму. Серед затриманих був голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв і член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов. Також були затримані цивільні журналісти "Кримської солідарності" і кореспонденти Грани.ру Айдер Кадиров і Нурі Абдурашитов.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю. Протестуючи проти затримань, родичі і небайдужі співгромадяни вийшли до будівель "Управління ФСБ по Республіці Крим і м. Сімферополь".