18 дітей отруїлися на святкуванні Дня знань в Івано-Франківській області, - поліція

Під час святкування Дня знань, яке відбувалось в одному із закладів села Загвіздя Івано-Франківської області, отруїлося понад десять дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

"Правоохоронці почали кримінальне провадження і встановлюють причини і обставини госпіталізації дітей і дорослого, які поступили до медустанови після святкування Дня знань. Станом на 11:00 5 вересня захворіли 19 осіб", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, 4 вересня під час моніторингу ЗМІ вони виявили публікацію, що під час святкування Дня знань, яке відбулося в одному із закладів села Загвіздя, захворіло понад десять дітей. Встановлено, що упродовж 2 і 3 вересня до інфекційної і дитячої лікарні Івано-Франківська було госпіталізовано 10 дітей і одного дорослого, ще вісім неповнолітніх перебувають на лікуванні вдома.

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Їхній попередній діагноз, встановлений медпрацівниками, - гострий гастроентерит. Стан хворих середньої тяжкості.

Слідчі почали кримінальне провадження та здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням.