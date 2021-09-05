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Байден цього року не приїде до України - дипломатична практика не передбачає обміну візитами так часто, - Кулеба

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Байден цього року не приїде до України - дипломатична практика не передбачає обміну візитами так часто, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що президент США Джозеф Байден відвідає Україну, але не поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не сумніваюся, що президент Байден долетить і до середини Дніпра і перетне Дніпро, і приземлиться в Борисполі, і приїде до Києва. Але цей візит не буде цього року, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік", - сказав Кулеба в "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер" у неділю ввечері.

Міністр зазначив, що поки сторони будуть зосереджені на виконанні домовленостей, досягнутих під час візиту президента України Володимира Зеленського в США.

Читайте також: Дипломати працюють над підготовкою візиту Байдена в Україну. Дата поки невідома, але він обов'язково відбудеться, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Стрелок
    какого "такого" уровня?
    зебзик был с обычным рабочим визитом "по обьявлению"
    это не государственный и не официальный визит
    очень сомневаюсь что байден тоже приедет с таким статусом
  • Stepan Ivanoff
    Вот вопрос:
    Где наше зеля, а где диппрактика?))
  • Петро Оленев
    А Лять поводить по шопам? Когда еще Бубочка будет в США и вообще будет ли?
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