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Кулеба про можливу зустріч Зеленського та Путіна: Ми не ховаємося

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Кулеба про можливу зустріч Зеленського та Путіна: Ми не ховаємося
Українська сторона готова до зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не ховаємося від такої зустрічі та готові до неї, але у нас складається враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі", - сказав Кулеба в "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер" у неділю ввечері, відповідаючи на запитання про зустріч Зеленського з Путіним.

2 вересня прессекретар глави Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна та Зеленського цього року навряд чи можлива.

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Топ коментарі

  • Al Makarski
    Кулеба о возможной встрече Зеленского и Путина: Мы не прячемся - Цензор.НЕТ 3979
  • Vovcheg Zak
    Куйлєба по ходу теж наркоман
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    "Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба.

    Вот странно получается, однако. Тупин послал вас открытым текстом. Это вы называете отговорками.
    А вот Байден "не долетит до середины Днепра с ответным визитом" называете верхом дипломатии.
    Вам не кажется, министр, что Вы тупо к дипломатии имеете отношение на уровне пособия "Международные отношения на селе"?
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