Кулеба про можливу зустріч Зеленського та Путіна: Ми не ховаємося
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Українська сторона готова до зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не ховаємося від такої зустрічі та готові до неї, але у нас складається враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі", - сказав Кулеба в "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер" у неділю ввечері, відповідаючи на запитання про зустріч Зеленського з Путіним.
2 вересня прессекретар глави Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна та Зеленського цього року навряд чи можлива.