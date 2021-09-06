Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Джеляла та братів Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального, - Джапарова

Затриманих в окупованому Криму заступника лідера Меджлісу Нарімана Джеляла та братів Ахтемових катували, до них не допускали адвокатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової.

"Після того, як Наріман Джелял та брати Ахтемови знайшлися, до них не допускали незалежних адвокатів. Мої джерела стверджують, що затриманих катують. До них застосовуються незаконні методи слідства, психологічний і фізичний тиск. Розглядаємо це, як акт помсти за участь в установчому саміті "Кримської платформи" 23 серпня", - написала Джапарова.

Вона також наголосила, що все робиться за звичним сценарієм фальсифікації справ російським окупантом, і нагадала, що 23 серпня, саме в день проведення Інавгураційного саміту "Кримської платформи", в Криму начебто сталося механічне пошкодження газопроводу в районі села Перевальне Сімферопольського району (він забезпечував подачу газу чомусь саме до військової частини в Перевальному). Була порушена справа про навмисне знищення або пошкодження майна частина 2 статті 167 Кримінального кодексу РФ, і почали шукати причетних.

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"Причетних" чомусь знайшли саме після повернення Нарімана Джеляла з Києва, де він брав участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи". За сфабрикованими обвинуваченнями він виявився диверсантом та пособником злочину, а двоюрідні брати Ахтемови - диверсантами-виконавцями злочину", - зазначила Джапарова, додавши, що за цими обвинуваченнями передбачається позбавлення волі на термін від десяти до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня близько 50 кримських татар були затримані під будівлею ФСБ РФ у Сімферополі під час протестів проти незаконних обшуків і затримань в окупованому Криму. Серед затриманих був голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв і член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов. Також були затримані цивільні журналісти "Кримської солідарності" і кореспонденти Грани.ру Айдер Кадиров і Нурі Абдурашитов. Наступного дня майже всіх затриманих на акції відпустили.

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