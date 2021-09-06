Приблизно 4 тисячі російських військових контролюють окуповані території Грузії, - спецслужба

На окупованих територіях Грузії перебувають сотні російських танків, бронемашин, десятки артилерійських комплексів, системи залпового вогню, С-300, "Іскандер-М", вертолітні групи і безпілотні апарати.

Про це в програмі "Неофіційна розмова" телеканалу "Дом" повідомив співробітник Служби державної безпеки (СДБ) Грузії Ліван Габахадзе, передає Цензор.НЕТ.

Наприклад, селище Одзісі розташовується на підконтрольній Грузії території. Тут проходить окупаційна лінія з самопроголошеною "республікою Південна Осетія". З Одзісі видно базу ФСБ Росії та "республіканських прикордонників", що розташована на "тій" стороні. У бінокль можна розгледіти деталі — казарми, вежі зв'язку та навіть дитячий майданчик, споруджений для дітей офіцерів, які живуть на базі із сім'ями. Загалом тут перебувають приблизно 100 військових.

"Крім цієї, є й інші бази. До 20 таких так званих прикордонних баз окупаційних сил [на території окупованого Цхінвальського регіону]. Вони майже точні копії одна одної. Сумарно десь 1120 так званих прикордонників. Прикордонна служба Російської Федерації входить до складу ФСБ Росії", — уточнив Габахадзе.

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В окупованому Цхінвальському регіоні дислокована 4-та військова база Російської Федерації.

"Центр у них у Цхінвалі. Окрема ще їхня частина є в селищі Ургаданта, це Джавський район. І ось тут поруч село Ханчаві, де в них є свій опорний пункт", — розповів представник СДБ Грузії.

Загалом, за словами Габахадзе, на окупованих територіях розташовано приблизно 4000 російських військових.

"У них тут (у Південній Осетії. — Ред.) приблизно 40 танків Т-90. А в окупованій Абхазії — приблизно 60 танків. А БМП-2, БМП-3 — по 200 одиниць. Ось так ось рівно. І там, і там по 200. БТР-80 — приблизно 100 одиниць. Артилерійські комплекси "Акація", "Град" — приблизно 40 одиниць, також "Ураган" і різні системи залпового вогню", — перелічив він.

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Габахадзе додав, що також в Абхазії дислокована система С-300 і тактичні ракети "Іскандер-М". Є і вертолітні групи Мі-24, Мі-8, використовуються різні безпілотні апарати.

Нагадаємо, Південна Осетія та Абхазія непідконтрольні уряду Грузії з 1991 і 1992 року відповідно. Під час російсько-грузинської п'ятиденної війни 2008 року Росія завершила окупацію Абхазії та Південної Осетії й визнала самопроголошені "республіки", які утворилися на цих територіях. Уряд у Тбілісі у відповідь розірвав дипломатичні відносини з Москвою, а Південну Осетію та Абхазію оголосив "окупованими територіями". У документах ООН ці райони розглядаються як невіддільна територія Грузії.