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Ще одній білоруській спортсменці надали гуманітарну візу Польщі

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Ще одній білоруській спортсменці надали гуманітарну візу Польщі
Білоруська наїзниця Ольга Сафронова розкритикувала білоруських бюрократів від спорту і не потрапила на Олімпіаду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, Ольга Сафронова отримала гуманітарну візу, яка дає їй право на проживання в Польщі.

За даними польського державного інформагентства PAP, це сталося після того, як спортсменка зазнала різкої критики за виступ проти влади Білорусі.

У цій ситуації Сафронова послідувала прикладу іншої білоруської спортсменки, 24-річної бігунки Христини Тимановської, яка минулого місяці втекла до Польщі після того, як, за її словами, тренери віддали їй наказ вилетіти в Білорусь з Олімпійських ігор у Токіо.

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У Білорусі тривають великомасштабні репресії проти учасників протестних виступів, що спалахнули минулого року через президентські вибори, результати яких викликали гостру критику в суспільстві.

За даними Tribuna.com, Сафронова в серпні 2020-го стала чемпіонкою країни, а незабаром підписала лист за чесні вибори, після чого ледь не втратила місце в збірній. Але керівники нацкоманди передумали і все-таки продовжили спортсменці контракт.

Сафронова вирушила до Польщі після того, як її виключили з білоруської команди наїзників незадовго до Олімпійських ігор у Токіо на тлі звинувачень у тому, що стосовно одного з її коней було висунуто підозру у використанні допінгу.

Пізніше Сафронова виступила проти білоруських чиновників у сфері спорту, а також проти Олександра Лукашенка. Після цього, як повідомляють польські ЗМІ, її внесли до списку зрадників держави Білорусь.

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Дивно, що таких людей там ще не розстрілюють. Але все до цього йде.
    Жыве Беларусь! Тримайтеся!
  • хужє не будєт
    6.9.1976 - пілот Віктор Беленко втік на винищувачі МіГ-25П в Японію, де попросив політичного притулку у США

    Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши - Цензор.НЕТ 3009 Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши - Цензор.НЕТ 9336
  • Яр Холодний
    Ірландію не ображай! Ірландія сотні років кров"ю платила за право буть незалежною і говорить своєю мовою, а білоруси від всього самі відмовилися! Спочатку в угоду польській мові - "герої білоруського народу" Костюшко, Калиновський говорили лише "па-польску" а потім - їх "герої" размавлялі "па-руску" А білоруську вважали "мужіцкай" (десь так як наші вчорашні "селюки" - з 60-х років ХХ століття в українських містах! Мав "щастя" заговорить у 1979-му з "землячком" з Вінничини, в училищі, українською мовою Той очі витріщив: "Ты с какова села выскачил?" Я отетерів, а потім кажу: "Та моє "село" трішки відоміше ніж твоє - на карті Боплана вже було "сотенним містечком" , у творах Шевченка не раз згадується, а про твою "Голозадівку" я-б і не знав, якби ти там не народився!" А після випуску з училища довідався - саме він "стуконув" ротному, що я "Кобзар" у тумбочці зберігаю і регулярно читаю (подарунок учнів моєї школи - традиція була у нас така - курсантам військових училищ цю книгу дарувать, щоб не забували рідний край)
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