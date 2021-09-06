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Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Одна з дочок ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна Ілона відпочила на курорті в Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні фото і відео з елітного відпочинку 17-річної дівчини ТСН отримала з власних джерел.

На фото та відео видно дівчину в брендовому одязі на тлі будівель, у купальнику на узбережжі Перської затоки, на яхті, під час катання на сноуборді на піщаних дюнах.

Телеграм-канал "Бетмен ДНР" нарікає, що мешканці окупованої території виживають на жебрацькі зарплати, а Пушилін, його родина та оточення мають розкішне життя. Зазначається, що, мовляв, донька ватажка бойовиків відпочила в Дубаї "за рахунок вкрадених з бюджету "ДНР" грошей". Номер у готелі, де зупинялася Ілона, коштує 3 тис. доларів, а сам відпочинок обходиться в 7-8 тис. доларів.

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Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка ДНР Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї 01
Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка ДНР Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї 02
Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка ДНР Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї 03
Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка ДНР Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї 04
Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка ДНР Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї 05
Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка ДНР Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї 06
Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка ДНР Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї 07
Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка ДНР Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї 08
Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка ДНР Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї 09
Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка ДНР Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї 10
Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка ДНР Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї 11

Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка ДНР Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї 12
Фото: сайт ТСН

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Как говорило лугандонское быдло-"хватит кормить Запад этими руками и горбом". Правильно. Покормите дочурку чепушилы. Бггг.
  • Борис Бойда
    Вот,аж теперь ,когда Донбасс уже не кормит Украину,простая лугандонка может отдохнуть на море.Только вот почему не в Крыму?Донбассята,а вы где этим летом отдохнули?А ваши дети?
  • хужє не будєт
    Кросівоє.щоб найобаним кацапами шахтарям "ДНР" не було так сумно сидіти без заробітної платні.
    Порадійте та посміхніться за мммщика, мудили!
    Грошей нема. Щастя вам, здоров'я. Тримайтеся там. Головне, щоб без біндер!
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