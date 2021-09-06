Яхта, сноубординг на піску і готель за $3 тис.: дочка ватажка "ДНР" Пушиліна відпочила на елітному курорті в Дубаї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Одна з дочок ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна Ілона відпочила на курорті в Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні фото і відео з елітного відпочинку 17-річної дівчини ТСН отримала з власних джерел.

На фото та відео видно дівчину в брендовому одязі на тлі будівель, у купальнику на узбережжі Перської затоки, на яхті, під час катання на сноуборді на піщаних дюнах.

Телеграм-канал "Бетмен ДНР" нарікає, що мешканці окупованої території виживають на жебрацькі зарплати, а Пушилін, його родина та оточення мають розкішне життя. Зазначається, що, мовляв, донька ватажка бойовиків відпочила в Дубаї "за рахунок вкрадених з бюджету "ДНР" грошей". Номер у готелі, де зупинялася Ілона, коштує 3 тис. доларів, а сам відпочинок обходиться в 7-8 тис. доларів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ватажки "ЛДНР" записали звернення до Зеленського на тлі прапора РФ після слів Путіна про те, що Росія - "третя країна" у війні на Донбасі. ФОТОфакт

























Фото: сайт ТСН