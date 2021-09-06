Держдеп США закликав Росію звільнити Джеляла та інших затриманих кримських татар

Держдепартамент США вимагає звільнити затриманих в окупованому Криму Нарімана Джеляла, який, за даними з відкритих джерел, є першим заступником голови Меджлісу кримських татар, та ще чотирьох осіб, які підозрюються в причетності до справи про пошкодження газопроводу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх. Це останнє в довгій низці політично мотивованих рейдів, затримань і каральних заходів проти Меджлісу і його керівництва, які зазнали репресій за протидію спробі анексії Криму Росією", - йдеться в поширеній Держдепом заяві.

У ній наголошується, що США під час "Кримської платформи" "підтвердили, що Крим - це Україна, і Сполучені Штати непохитні у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України".

Житель Криму Джелял підозрюється за двома статтями Кримінального кодексу Росії: "диверсія" і "пособництво" у межах справи про пошкодження газопроводу, повідомила "Інтерфаксу" в неділю адвокат Джеляла Еміне Авамілєва.

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Як повідомлялося, 4 вересня приблизно 50 кримських татар були затримані під будівлею ФСБ РФ у Сімферополі під час протестів проти незаконних обшуків і затримань в окупованому Криму. Серед затриманих був голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв і член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов. Також були затримані цивільні журналісти "Кримської солідарності" і кореспонденти Грани.ру Айдер Кадиров і Нурі Абдурашитов.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуку, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.