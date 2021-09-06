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В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали
В Україні зафіксовано 773 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 6 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 5 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 773 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 62, медпрацівників – 8.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 госпіталізовано – 635 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 летальних випадків – 18;

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 одужало – 457 осіб.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 методом ПЛР – 11 283 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 методом ІФА – 1879 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 експрес-тестами – 9853 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 захворіло – 2 298 307 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 одужало – 2 213 177 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 летальних випадків – 54 001;

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 12 108 589.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали 14

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