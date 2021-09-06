Посольство РФ називає мене "диванним журналістом", бо я не був у Криму для своєї статті в Le Monde: ці самі люди в 2019 році заборонили мені працювати на території Росії, - Гріншпан

Посольство Росії у Франції назвало журналіста Еммануеля Гріншпана "диванним журналістом" за статтю в Le Monde про арешти кримських татар російськими окупантами.

Про це розповів сам Гріншпан на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"У посольстві Росії у Франції мене називають "диванним журналістом", бо я не був у Криму для своєї останньої статті в Le Monde (написана в Києві). Це ті самі люди, які заборонили мені з листопада 2019 року працювати на території Росії журналістом))) Я бував у Криму багато разів, до анексії, під час анексії і після анексії. Зокрема, я зустрічався із заарештованим у суботу разом із сорока іншими кримськими татарами Наріманом Джелялом. Це те, що називають, за словами посольства, "важлива підтримка невід'ємного розвитку, зокрема в галузі міжетнічних відносин", - розповів журналіст.

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Як повідомлялося, 4 вересня приблизно 50 кримських татар були затримані під будівлею ФСБ РФ у Сімферополі під час протестів проти незаконних обшуків і затримань в окупованому Криму. Серед затриманих був голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв і член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов. Також були затримані цивільні журналісти "Кримської солідарності" і кореспонденти Грани.ру Айдер Кадиров і Нурі Абдурашитов.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуку, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.