За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 41 787 осіб, загалом - 5 581 418, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 4 208 085 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"41 787 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 5 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 12 367 людей, повністю імунізовані - 29 420 людей.

Протягом доби працювали: 328 мобільних бригад, 973 пункти щеплення; 347 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 581 418 людей, з них отримали одну дозу – 5 581 416 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 208 085 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 789 501 щеплення", - розповіли в МОЗ.





