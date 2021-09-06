Зафіксовано перші випадки коронавірусу серед прибулих до Умані хасидів, - Держпродспоживслужба Черкащини

В Умані напередодні святкування Рош га-Шану - іудейський новий рік, яке відбудеться сьогодні ввечері, зареєстровано перші випадки коронавірусу серед хасидів, які прибули в місто.

Про це повідомила начальниця Уманського управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Епідемічна ситуація нестійка. Вже зареєстровано перші хворі серед прибулих до нас паломників", - повідомила Качанова.

Також вона додала, що епідситуація "контрольована і здійснюється нагляд, щоб дотримувалися протиепідемічні вимоги".

Водночас мер Умані Ірина Плетньова зазначила, що зроблено все можливе для підготовки до приїзду паломників. Однак вона задоволена не всім.

"Не всім задоволені, тому що територія не зовсім чиста, але це пов'язано з тим, що власники готелів не хочуть займатися вивозом сміття", - додала мер.

Настання нового 5782 року за іудейським календарем почнуть святкувати увечері 6 вересня 2021 року. Святкування триватимуть до вечора 8 вересня.

Щоб на тлі коронавируса свято було безпечним, головний санітарний лікар України Ігор Кузин прийняв постанову з протиепідемічних заходів під час міжнародного паломництва, оскільки в минулому році хасиди в Умані порушували карантин.

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