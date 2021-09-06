Нову залізничну магістраль планують провести в Маріуполь, - Кубраков

У Маріуполь планують провести нову залізничну магістраль Покровськ - Курахове - Шахта "Південнодонбаська" - Волноваха - Маріуполь.

Про це під час робочого візиту до Маріуполя заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ

"Зараз до Маріуполя веде єдина залізнична колія Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха. Ця ділянка вантажонапружена, неелектрифікована і частково одноколійна. Ми вивчаємо і оцінюємо різні варіанти вирішення. Один з варіантів - нова магістраль Покровськ - Курахове – Шахта "Південнодонбаська" - Волноваха - Маріуполь", - розповів глава Мінінфраструктури.

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Зазначається, що проєкт передбачає електрифікацію 46,5 км, добудову 20 км і реконструкцію 18 км шляхів, його вартість становить 2,6 млрд грн. Завдяки йому дорога до Харкова скоротиться на 6 годин.

Крім того, в межах президентської програми "Велике будівництво" в регіоні планують завершити ремонт понад 1 тис. км доріг державного значення.

"Днями якраз завершено оновлення 40 км дороги Т-08-20 Якимівка - Кирилівка. Ця дорога до моря востаннє ремонтувалася в 1981 році", - повідомив міністр.

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Також, за словами Кубракова, у планах - розвиток портової інфраструктури. Зараз Міністерство інфраструктури працює над переглядом дивідендної політики державних стивідорів і залучає приватних інвесторів на проєкти концесії портів, серед яких Маріупольський і Бердянський морські порти.

Обговорюється і відновлення роботи аеропорту Маріуполя, що ускладнює заборона польотів над Донбасом. "У тісній співпраці з Генштабом, Міноборони, ЗСУ розробляємо рішення, яке забезпечить безпеку польотів і захист державних інтересів", - додав міністр.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, зручне транспортне сполучення є пріоритетом програми "Велике будівництво". Крім масштабного оновлення доріг, починається оновлення рухомого складу "Укрзалізниці" та розвиток системи приміських поїздів. Також у планах - розвиток регіональних аеропортів та створення національної державної авіакомпанії.

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